Avec un Paul Pogba sur le départ, Manchester United pourrait réaliser un très gros coup avant le fin du mercato estival en Angleterre (ce jeudi à 18h). Plusieurs profils avaient alors été ciblés pour renforcer l’entrejeu : Bruno Fernandes (Sporting CP), Sergej Milinković-Savić (Lazio) mais surtout Christian Eriksen (Tottenham). À 27 ans, l’international danois n’a pas caché ses envies d’ailleurs cet été. Les Red Devils s’étaient alors positionnés, tout comme le Real Madrid.

Et alors que la presse anglaise explique que les Spurs sont prêts à faire des folies en cette fin de mercato, Sky Sports dévoile une petite bombe ce mercredi matin. Selon les informations du média britannique, Manchester United aurait décidé de mettre fin aux négociations pour ramener le milieu danois à Old Trafford. La raison ? Les dirigeants mancuniens estimeraient que le principal concerné est beaucoup plus tourné vers le Real Madrid que vers le club anglais...

