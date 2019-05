Hier, Manchester United a été contraint de dire adieu à une qualification pour la prochaine Ligue des champions, suite à son match nul sur la pelouse d’Huddersfield (1-1). Une fois de plus, l’attitude des joueurs mancuniens a été remise en cause, notamment par Gary Neville, pas souvent tendre avec eux ces derniers temps, qui a blâmé leur manque d’implication : « Ils (les joueurs de MU) ont été meilleurs (en seconde période) mais ils ont placé la barre assez basse, a déploré Neville sur Sky Sports. Le club de Huddersfield a connu des difficultés toute la saison (l’équipe est lanterne rouge et officiellement reléguée en Championship, ndlr). Observez cette équipe de Huddersfield, elle n’a pas beaucoup de qualité, mais j’aime bien plus la regarder que celle en maillot rouge. Au moins, tu peux t’identifier à eux. Je n’aime rien de cette équipe de United. Ils sont tout simplement affreux. Ils forment un groupe de personnes abattu. Solskjær sourit du fait qu’ils sont très mauvais. Les supporters de Manchester United ne cesseront jamais de chanter à l’extérieur, mais ces joueurs ont épuisé leur énergie. Ce n’est pas une équipe. Plus je la regarde, plus je me dis que ce n’est pas une équipe. »

« Savez-vous ce que cela me rappelle ?, a continué l’ex-défenseur de Manchester United (entre 1992 et 2011). Cela me rappelle l’équipe de Tottenham que Mauricio Pochettino a récupérée. Quand il avait (Emmanuel) Adebayor, (Younes) Kaboul, (Vlad) Chiriches et Étienne) Capoue au milieu du terrain. Un groupe de joueurs qui jouaient individuellement avec aucun esprit. Il l’a démantelé pièce par pièce et Ole Gunnar Solskjær doit faire pareil. Ce serait bien si le club avait un directeur sportif expérimenté et une équipe de recruteurs pour l’aider. »