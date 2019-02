L’ancienne légende de Manchester United, Gary Neville (602 matches disputés avec les Red Devils), a donné son avis sur la situation actuelle de l’entraîneur mancunien, Ole Gunnar Solskjær, qui ne sait toujours pas s’il restera sur le banc d’Old Trafford cet été. Et l’ex-international anglais estime que le coach de Tottenham, Mauricio Pochettino, est le plus qualifié pour reprendre les rênes de Manchester United dans quelques mois. « Pochettino a toujours été celui qui s’est démarqué pour moi en termes de football, de valeurs et pour faire progresser de jeunes joueurs, comme il l’a fait à Tottenham et à Southampton, a confié Neville, dans des propos rapportés par The Telegraph. Il me semble qu’il serait le choix naturel. »

Si l’ex-latéral droit mancunien semble également conquis par les débuts de Solskjær, il veut éviter toutefois de trop s’avancer sur son cas, et conseille d’attendre la fin de saison pour décider de son avenir : « personnellement, je voudrais que Solskjaer ait sa chance dans le travail qu’il a maintenant. D’un autre côté, je veux que le club prenne une décision non émotionnelle. Nous devons le juger à la fin de la saison. Mais j’ai dit à quelqu’un la semaine dernière que quelque soit le choix de Manchester United, ils ne peuvent pas permettre à un entraîneur de franchir à nouveau leurs portes pour apporter sa propre philosophie qui ne respecterait pas les principes de United, à savoir proposer du spectacle, attaquer, prendre des risques avec de jeunes joueurs qui passent par l’académie. »