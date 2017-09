Zlatan Ibrahimovic a fait une annonce de la plus haute importance : il court à nouveau. The Sun a publié ses dires ce mardi : « mon genou est bientôt guéri. Soyez-tous bien patients. Et quand je serai de retour, le monde saura. » Le géant suédois se confiait devant la presse pour un événement faisant la promotion de la marque Volvo. À sa grande habitude, il a manié le sarcasme.

Ibrahimovic, 35 ans, a vu sa saison 2016-2017 s’arrêter brutalement en avril, suite à une rupture des ligaments du genou en Europa League, contre Anderlecht. Le buteur était attendu pour la fin du mois de décembre. Mais à voir la rapidité de sa guérison, il pourrait venir renforcer Manchester United plus tôt que prévu.