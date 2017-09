« C’est plus facile pour Galatasaray de me recruter moi que de recruter Marouane Fellaini » avait ironisé José Mourinho fin aout. Si le « Mou » est persuadé de conserver son milieu de terrain, les informations dévoilées par le Daily Mail de ce mardi appellent à la prudence.

Selon nos confrères anglais, Fellaini, 29 ans, voudrait bien prolonger à Manchester United et a entamé les négociations avec sa direction. Cependant, il a refusé une précédente prolongation de contrat des Red Devils. Le club souhaite prolonger seulement d’une année tout joueur de plus de 30 ans. Le Belge en a bientôt 30 et souhaiterait être prolongé plus longtemps, alors que son bail actuel se termine en juin 2018.