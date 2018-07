Selon les informations du Sun, Jesse Lingard pourrait voir son salaire doubler grâce à ses bonnes performances pendant la Coupe du Monde 2018. Il gagne actuellement 340 000 euros par mois, soit un peu plus de 4 millions d’euros annuels, et pourrait désormais émarger à plus de 8 millions d’euros par an.

En avril dernier, Manchester United avait déjà signé un nouveau contrat avec le milieu de terrain. Une source au sein du club avait d’ailleurs fait l’éloge de ce dernier : « Jesse a montré qu’il était un joueur de classe mondiale sur et en dehors du terrain. Il a fait une excellente saison l’année dernière. Ses prestations avec la sélection anglaise ont été très bonnes et le club sait qu’il deviendra une star internationale s’il continue. »