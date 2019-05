Formé à Manchester United, Jesse Lingard n’a fait que croiser Critiano Ronaldo entre 2003 et 2009. L’attaquant anglais n’a en effet intégré l’équipe première des Red Devils qu’en 2012. Mais les deux joueurs se sont retrouvés, notamment cette saison lors de la phase de poules de Ligue des Champions. Le joueur du MU avait d’ailleurs chambré CR7 après le match retour. Et quelques mois plus tard, l’international anglais n’a pas caché qu’il était pour un retour du Portugais au club mancunien.

« J’aimerais beaucoup que Manchester United signe Cristiano Ronaldo. Il a été l’un des meilleurs joueurs du monde au cours de la dernière décennie. Il est déjà venu ici avant, donc il aurait de nouveau sa place. En grandissant, il était tout simplement incroyable à regarder sous le maillot de United, alors personnellement, ce serait génial de jouer avec lui », a lâché le natif de Warrington au Daily Mirror.