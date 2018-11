Jeudi, Manchester United annonçait la blessure à la cuisse d’Alexis Sanchez à l’entraînement. Initialement, l’international chilien était quasiment forfait pour la rencontre de samedi face à Southampton. Mais les dernières nouvelles s’avèrent tout sauf rassurantes pour l’ancien joueur d’Arsenal. Présent en conférence de presse, José Mourinho a pronostiqué une très longue absence pour son numéro sept.

« Il n’a toujours pas fait de scanner, mais le joueur est expérimenté. Le joueur sait de quelle blessure il s’agit, et de par mon expérience et son hurlement lors de la blessure et son évolution, je sais qu’il sera absent pour un long moment. Ce n’est pas une petite blessure musculaire qui fait que le joueur sera opérationnel dans une dizaine de jours », a ainsi expliqué le Special One. L’aventure mancunienne d’Alexis Sanchez vire au cauchemar...