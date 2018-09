Il y a plus que de la friture sur la ligne entre José Mourinho et Paul Pogba. A l’issue de l’élimination de United face à Derby County en Carabao Cup (2-2, 7 tab à 8), le Special One confirmait en effet avoir retiré le brassard de capitaine au champion du monde français. « Je confirme : il ne sera plus le vice-capitaine de l’équipe, mais aucun problème avec lui, aucune brouille, » confiait ainsi Mourinho. Cet après-midi, les retrouvailles entre les deux hommes se sont avérées glaciales à l’entraînement.

Et selon les informations de ESPN, le vestiaire mancunien ne supporterait plus les méthodes du technicien portugais. Souvent critiqués par leur coach, les joueurs se seraient ainsi rangés du côté de l’international tricolore. Pire, certains d’entre eux songeraient à quitter le navire si la situation avec l’entraîneur lusitanien n’évoluait pas. Ce dernier qui conserve encore la confiance de ses dirigeants voit son vestiaire sérieusement s’effriter...