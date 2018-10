Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception d’Everton, José Mourinho a évoqué le début de saison compliqué d’Alexis Sanchez avec Manchester United. Auteur d’une réalisation en sept matchs de Premier League, l’international chilien déçoit quelque peu et enchaîne les pépins physiques. Pour autant, le technicien portugais des Red Devils ne souhaite pas enfoncer son joueur.

« En ce moment il se remet de sa blessure. Contre Chelsea, sa condition n’était pas bonne. Il n’a pas pu jouer contre la Juventus et ne sera pas disponible demain contre Everton. Il faut qu’il soit dans les meilleures dispositions physiques. Il est arrivé en janvier et ce n’est pas une situation facile pour un joueur. Mais cette saison, il a eu un bon départ, une bonne pré-saison et il a bien démarré contre Leicester. Ensuite il s’est blessé, il est revenu avant de se blesser à nouveau. C’est le genre de joueur qui doit être en pleine possession de ses moyens pour être performant, » a ainsi expliqué le Special One. Il faudra donc encore un peu patienter avant de revoir Alexis Sanchez sur le pré...