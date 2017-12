Henrikh Mkhitaryan n’apparaît plus dans les groupes de Manchester United depuis plusieurs matchs. Pire, l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’a été convoqué qu’une seule fois sur les huit derniers matchs disputés par MU. Une situation qui interpelle, surtout quand on connaît le potentiel du principal protagoniste.

Ce jeudi, José Mourinho a évoqué le sujet sur Sky Sports, estimant que d’autres joueurs méritaient plus que l’intéressé de figurer dans ses groupes pour les matchs. Le technicien portugais a également précisé que son large potentiel offensif provoquait une concurrence accrue aussi bien pour être convoqué dans le groupe que pour postuler à une place de titulaire. Pour rappel, Henrikh Mkhitaryan n’est plus apparu sur les terrains depuis le 25 novembre dernier face à Brighton. Et il n’était pas titulaire...