Opposé à Bournemouth au Vitality Stadium ce samedi après-midi, Manchester United, rapidement mené suite à un but de Wilson, a finalement inversé la tendance avec des réalisations de Martial (35e) et Rashford (90e+2) pour s’imposer 2-1. Dans cette rencontre, les Red Devils ont montré deux visages. Interrogé après la partie dans les couloirs du stade, José Mourinho est revenu sur la prestation médiocre des siens dans le premier acte.

« Ce n’était pas juste le début (qui était médiocre, ndlr), c’était toute la première période. À la mi-temps, je pensais être le manager le plus chanceux de Premier League, d’être à 1-1 dans une période dans laquelle il devait y avoir 5-2 ou 6-2 pour Bournemouth. Nous avons eu beaucoup de chance parce que nous étions vraiment médiocres. Défensivement, c’était vraiment affreux, absolument affreux, et quand je dis défensivement, je ne parle pas seulement de mes défenseurs mais de toute l’équipe. Nous n’avons pas commencé à presser, ce que nous avions pourtant travaillé la semaine. J’avais l’impression que les spectateurs de ce match ne voyaient pas à quel point nous avions travaillé dur cette semaine. Notre pressing sur cet adversaire en première période était un désastre », a déclaré le technicien portugais dans des propos disponibles sur le site du club. Le « Special One » a ensuite décrypté en quelques mots la réaction de son équipe : « ensuite, en deuxième période, c’était exactement l’opposée. Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions, nous méritions de marquer avant la 92e minute. Au final, nous avons eu ce but qui nous a donné des points importants. »