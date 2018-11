Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester United, David De Gea tarde à prolonger avec le club de Premier League, le gardien étant un peu réticent. Pourtant, son coach José Mourinho met la pression à ses dirigeants pour que cela se fasse le plus vite possible. Et pour le convaincre, le Special One n’hésite pas à prendre sa défense.

Après la victoire de United ce mardi en Ligue des Champions, contre les Young Boys de Berne (1-0), dans des propos rapportés par Sky Sports, le technicien portugais s’est montré optimiste quant à la prolongation de son portier espagnol. « Je sais que son agent est heureux de faire ce que le joueur veut et je sais également que la direction souhaite qu’il reste et elle travaille pour ça. J’espère donc que tôt ou tard, ils parviendront à une bonne conclusion. » Il n’a pas non plus hésité à l’encenser encore une fois. « C’est le meilleur gardien du monde et si nos ambitions sont d’être un grand club, un club qui gagne, nous avons besoin du meilleur gardien du monde. » L’opération séduction continue.