Manchester United a dû attendre la toute fin de rencontre pour s’imposer face aux Young Boys de Berne (1-0) et sceller sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si Marouane Fellaini a été le héros du match pour les Red Devils, c’est José Mourinho qui va encore faire parler de lui. Effectivement, le Portugais a eu une drôle de réaction suite au but du Belge.

Il a tout simplement pris le support des gourdes des joueurs de l’équipe avant de l’écraser violemment contre le sol, déversant probablement un mélange de frustration et de joie après ce succès in extremis ! Il a ensuite taclé ses détracteurs devant les journalistes : « pour mes amoureux (comprendre ceux qui parlent tout le temps de lui, NDLR), je veux juste dire, pour ceux qui aiment les stats, qu’en 14 saisons en Ligue des Champions, j’ai passé les poules 14 fois. La seule saison où je n’ai pas joué la Ligue des Champions j’ai gagné l’Europa League ». Le Special One est en forme !