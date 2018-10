Il va y avoir du boulot d’ici la fin de la saison dans les bureaux de Manchester United. Plusieurs joueurs comme Ander Herrera et Juan Mata voient leur contrat expirer en juin, et les Red Devils vont donc devoir trancher. Et selon le London Evening Standard, José Mourinho souhaite prolonger les deux joueurs espagnols.

Ainsi, le Special One a déjà dit à sa direction qu’il veut que des nouveaux contrats leurs soient offerts, notamment à cause de leur influence dans le vestiaire. Mais selon le Mirror, Ed Woodward ne voit pas les choses de cet œil là et ne fait clairement pas de ces dossiers une priorité, préférant travailler sur les cas De Gea et Martial notamment.