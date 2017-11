Ce week-end, José Mourinho a pu compter sur un grand Paul Pogba, qui faisait son retour de blessure. Ce qui était aussi le cas de Zlatan Ibrahimovic ou Marcos Rojo. Le Special One peut compter sur une bonne partie de ses troupes, ce qui fait que les places sont chères. Henrikh Mkhitaryan est l’une des victimes de cette concurrence. L’Arménien n’a pas été utilisé contre Newcastle samedi.

Une situation délicate commentée par son entraîneur en conférence de presse ce mardi. José Mourinho, un poil agacé, a confié : « C’est frustrant pour moi. Il y a toujours une question sur un joueur qui ne joue pas ou qui n’est pas dans sa meilleure forme. Toujours des questions sur quelqu’un dans un certain match qui n’a pas joué (...) Pas de questions sur Martial, pas de questions sur Smalling, cela concerne toujours des joueurs à un certain moment, match, période, où ils n’ont pas joué ou qui n’étaient pas mes options (...) J’ai décidé de faire jouer Rashford et Martial ensemble. La question pendant des semaines était pourquoi ils ne jouent pas ensemble. Maintenant, c’est pourquoi Mkhitaryan ne joue pas. La réponse est très simple, jusqu’à ce qu’on change les règles, je ne peux faire jouer que onze joueurs. ».

