Ce dimanche, Manchester United accueille Arsenal pour le compte de la 36e journée de Premier League. Une rencontre qui marquera également la confrontation entre José Mourinho et Arsène Wenger. Deux entraîneurs qui ont matérialisé la rivalité entre les deux clubs. Si Wenger disputera son dernier choc contre United, son rival n’a pas manqué de lui rendre un vibrant hommage en conférence de presse.

« J’ai toujours le sentiment que les plus grands rivaux sont aussi les plus grands amis, car ce sont ceux qui nous poussent vers nos limites. Je pense que les fans de MU savent que jusqu’en 2004, pendant environ dix ans, ça se jouait entre sir Alex (Ferguson) et M. Wenger. Ces équipes formidables d’Arsenal, et leurs combats coude-à-coude avec Manchester United, ont rendu Manchester United meilleur. J’espère qu’il aura un bon accueil, ou du moins pas mauvais, et qu’il ressentira le respect de la part du club. » Nul doute que le futur ex manager des Gunners appréciera cette sortie.