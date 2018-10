On le sait, le torchon brûle entre certains joueurs de Manchester United et José Mourinho. Une fracture qui a gagné encore un peu plus de terrain avec le nul des Red Devils mardi en Ligue des champions face à Valence (0-0). Et pourtant, le technicien portugais a tout tenté pour mobiliser ses joueurs pour cet événement.

Selon les informations du Daily Mail, le coach lusitanien a interpellé ses joueurs pendant 45 minutes à l’hôtel lundi soir avant la rencontre face à la formation ibérique. Une explication musclée durant laquelle le Special One a martelé aux siens qu’ils devaient respecter l’institution plutôt que de penser à leur cas personnel. Pendant ce long monologue, les joueurs ne se seraient pas exprimés. Une sortie musclée qui n’a pas porté ses fruits mardi soir...