Englué dans une crise sportive après les revers de Manchester United face à Derby County (Carabao Cup) et West Ham, José Mourinho doit également gérer ses relations compliquées avec une partie de son effectif et surtout avec Paul Pogba. Autant de problèmes qui l’ont mis sur la sellette.

Ce matin, la presse anglaise a d’ailleurs fait enfler les rumeurs concernant une possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc mancunien. Mieux, le Français aurait même passé un coup de fil à son homologue portugais. Info ou intox ? Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le Special One a eu une réponse pour le moins cocasse pour le journaliste espagnol ayant posé la question : « demandez plutôt au journaliste (qui a écrit l’article en question) assis derrière vous ! » Lequel a rétorqué : « Oh oui il l’a fait ! »