Auteur de 6 buts en 9 matches de Premier League cette saison, Anthony Martial réalise de très bonnes performances avec Manchester United, malgré un début d’exercice compliqué. Ces prestations lui ont valu une nouvelle convocation avec l’équipe de France, mais à cause d’une blessure, il n’a pas pu rejoindre les Bleus. Au-delà de Didier Deschamps, l’attaquant des Red Devils a tapé dans l’œil de certains clubs en vue du mercato hivernal.

D’après les informations de Sky Sports, United pourrait recevoir des offres pour son joueur dès le mois de janvier, provenant de Premier League, mais également de Serie A. En effet, Chelsea serait intéressé par son profil, mais ne bougerait que s’il vend un de leurs joueurs. La Juventus reste à l’affût et pourrait l’enrôler cet hiver. Martial, dont le contrat se termine à la fin de cette saison, pourrait devoir rempiler un an avec son club actuel, MU pouvant activer une clause de prolongation d’un an dans son contrat. Malgré un pont d’or offert par les dirigeants mancuniens, il n’a toujours pas décidé de prolonger son bail.