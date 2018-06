Anthony Martial est arrivé à Old Trafford pour la somme record - à l’époque - de 50 M€ (+30 M€ de bonus) avec l’étiquette de futur crack. Force est de constater qu’aujourd’hui, l’ailier français a une étiquette d’espoir déchu. Si son talent est certain, le joueur de 22 ans n’a eu l’occasion de le prouver que pas intermittence. Joker de luxe sous la houlette de José Mourinho, le principal intéressé a fait savoir par le biais de son agent son ras-le-bol et son souhait de quitter les Red Devils.

D’après le Mirror, la Juventus serait en discussion avec le clan Martial. Il va néanmoins falloir sortir le chéquier pour les dirigeants bianconeri, puisque leurs homologues mancuniens demandent près de 85 M€ pour lâcher leur joueur.