Depuis quatre saisons, Juan Mata fait le bonheur de Manchester United. Arrivé en provenance de Chelsea en 2014, le milieu espagnol a réussi à s’imposer et devenir un membre important de l’équipe mancunienne. Cette saison, il a participé à 7 matchs de championnat et a été décisif à deux reprises (un but et une passe décisive). Seulement, le numéro 8 des Red Devils sera libre cet été, ce qui aurait alerté la Juventus.

En effet, à en croire les informations de l’Evening Standard, la Vieille Dame penserait à proposer un contrat à Juan Mata afin qu’il rejoigne l’Italie à la fin de la saison. Les discussions pourraient débuter en janvier. José Mourinho souhaiterait le garder, mais la possibilité de découvrir un nouveau championnat pourrait ne pas déplaire à l’ancien de Valence. Reste à savoir si la Juve saura convaincre le milieu espagnol comme elle l’a fait pour Evra, Khedira, Alves ou encore Can, tous arrivés gratuitement.