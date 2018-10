Battu par la Juventus Turin, Manchester United n’a rien proposé de fameux à Old Trafford pour la 3e journée du groupe H de la Ligue des Champions. On attendait donc forcément la première réaction de José Mourinho après la rencontre. Le Special One a tenu à féliciter deux de ses adversaires du soir, les défenseurs centraux Bonucci et Chiellini.

« Bonucci et Chiellini pourraient aller à Harvard donner des cours de défense. Bonucci et Chiellini, c’est aussi beau à voir que des talents créatifs. La Juve est experte, elle est solide. C’est une paire de centraux extraorrinaires. (Est-ce que vous aimeriez les avoir dans votre équipe ?) Oui, c’est sûr. On a eu un match difficile mais je suis heureux de notre performance. On a eu du mal à commencer car l’adversaire était très fort. Je pense qu’on aurait mérité un point. Les adversaires de la Juve méritent souvent autre chose mais leur manière de défendre leur permet de gagner des matches », a-t-il lancé au micro de RMC Sport. Une réaction qui ne manquera pas de faire jaser en Angleterre.