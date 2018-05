Tenu en échec par West-Ham (0-0) pour le compte d’un match en retard de la 31e journée de Premier League, Manchester United s’est néanmoins assuré de finir deuxième du championnat à l’issue de la saison. Malgré ce match nul, un fait de jeu a animé la rencontre, puisque Paul Pogba et Mark Noble se sont écharpés pendant le match.

Après la rencontre, José Mourinho s’est amusé de ce moment de friction au micro de Sky Sports : « Paul et Noble semblaient amoureux. Câlins, câlins et bisous, échanger leurs maillots. » Loin d’être rancunier, Mark Noble a quant à lui afficher son attachement envers le milieu mancunien : « Mon fils est sorti avec moi aujourd’hui pour voir Paul Pogba. C’est un joueur de haut niveau et je pense que les gens devraient lui montrer un peu plus d’amour. »