Adjoint de José Mourinho depuis 17 ans, Rui Faria va quitter Manchester United à la fin de la saison. C’est le club anglais qui vient de publier l’information sur les réseaux sociaux.

Le Portugais de 42 ans ne sera donc plus sous les commandes de Mourinho. Les deux hommes se sont connus durant la saison 2001/2002. Rui Faria était alors préparateur physique du club. Ils ont ensuite travaillé ensemble à Porto, Chelsea, à l’Inter Milan, au Real Madrid, à nouveau chez les Blues avant de finir à Manchester United.

#MUFC announces that assistant manager Rui Faria is to leave the club at the end of the season. We wish him all the best for the future.

