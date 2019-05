Paul Pogba (26 ans) est annoncé sur le départ cet été, avec le Real Madrid au coin du bois. Seulement, Manchester United ne compte pas se séparer de son milieu de terrain sous contrat jusqu’en juin 2021 sans combattre. Ole Gunnar Solskjær entend sortir un dernier joker pour retenir le champion du Monde 2018.

Selon ESPN, le manager norvégien serait prêt à lui offrir le brassard de capitaine pour le convaincre de rester à Old Trafford la saison prochaine. Il succéderait ainsi à l’Équatorien Antonio Valencia (34 ans), en fin de contrat et non prolongé. La Pioche sera-t-elle sensible à la démarche ?