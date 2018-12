Nommé entraîneur intérimaire de Manchester United ce mercredi, Ole Gunnar Solskjaer quitte le championnat norvégien, où il officiait au Molde FK, pour rallier la Premier League. Une ligue qu’il connaît bien, pour y avoir évolué en tant que joueur chez les Red Devils (1996-2007), mais également en tant que manager de Cardiff, entre janvier et septembre 2014.

Et le bilan du "Super Sub" avec la formation galloise n’a pas été fameux. Sur les 18 rencontres qu’il a dirigées, le technicien scandinave a gagné trois fois, fait trois matches nuls et concédé la défaite à 12 reprises. Soit un ratio de victoire de 16,7%. Pas franchement reluisant. Mais les supporters mancuniens peuvent tout de même se rassurer : dans son pays, il a accumulé de l’expérience et fini deuxième de l’édition 2018 du championnat local, derrière Rosenborg.