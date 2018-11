Entre Paul Scholes et José Mourinho, la guerre est déclarée depuis de longs mois. L’ancien milieu de terrain de Manchester United manque rarement une occasion d’égratigner le Special One, ce que les mauvais résultats des Red Devils lui ont souvent fourni. Mais même en cas de victoire de son ancien club, Scholes trouve à y redire. Le succès de dernière minute, et de prestige, acquis sur le terrain de la Juventus Turin ne l’a pas empêché de glisser un reproche à Mourinho.

En cause, le chambrage du Portugais à l’encontre des fans italiens au coup de sifflet final. « C’est partout pareil où il passe. Il faut savoir gagner avec un peu de classe parfois, et se contenter de serrer la main de l’entraîneur adverse. Je ne pense pas qu’il avait besoin de faire cela, mais c’est comme ça qu’il est », a lâché Scholes sur le plateau de BT Sport. En conférence de presse, José Mourinho s’est expliqué sur les raisons de son geste.