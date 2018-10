La crise pointe-t-elle le bout de son nez à Manchester United ? Après des résultats plus que décevants en championnat, où les Red Devils se trouvent à la dixième place du classement (9 points derrière Manchester City et Liverpool), les Mancuniens ont enregistré un nouveau revers, cette fois en Ligue des Champions contre la Juventus (0-1).

Et dans un climat où la situation de José Mourinho est de plus en plus remise en cause, certains joueurs de Manchester United ont refusé de participer à un événement de sponsoring selon le Daily Mail. Ces derniers devaient participer à une session pour les partenaires commerciaux du club, mais ont décliné l’invitation, prétextant un problème de transports. Décidément, rien ne va à Manchester United...