Cette saison, Manchester United connait un début d’exercice compliqué avec une 8e place au classement et des difficultés à l’extérieur du terrain. A l’image d’un Anthony Martial trop peu décisif (1 but et aucune passe décisive en 5 matches joués), les Red Devils n’arrivent pas à décoller et à revenir sur le trio de tête, composé de Chelsea, Liverpool et Manchester City.

Dans un climat plus que tendu, le Français souhaiterait se faire la malle, lui qui n’a plus que quelques mois de contrat et qui sera libre à la fin de la saison. Selon RMC Sport, Anthony Martial et Manchester United discuteraient toujours, mais l’attaquant mancunien ne voudrait pas prolonger son aventure à Manchester. Dans les prochaines semaines, les Red Devils pourraient lui soumettre une nouvelle offre de prolongation. Reste à savoir si Anthony Martial se laissera convaincre ou s’il partira libre cet été...