Depuis son arrivée à la tête des Red Devils en remplacement de José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer connait une belle réussite. Le Norvégien a réussi à replacer les siens dans la course au podium (Manchester United pointe en cinquième position, à trois points du troisième, Tottenham). Mais surtout, il a réussi à qualifier les siens pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en disposant du PSG.

Et s’il n’a pas encore fait parler la poudre sur le marché des transferts, Ole Gunnar Solskjaer aurait déjà identifié trois indésirables selon le Mirror : Antonio Valencia, en fin de contrat cet été et qui ne devrait pas être prolongé, mais également Marcos Rojo, trop souvent blessé, et Alexis Sanchez, lui aussi trop souvent indisponible. L’entraîneur mancunien aurait déjà alerté sa direction à ce sujet.