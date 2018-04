Si Manchester United est bien parti pour terminer deuxième de Premier League, les Red Devils n’auront pas su batailler jusqu’au bout avec Manchester City pour le titre. Forcément, l’heure est au regret pour les hommes de José Mourinho. Dans des propos relayés par Sky Sports, Romelu Lukaku se dit confiant quant à la conquête du titre la saison prochaine.

« Je pense qu’on peut le faire avec l’équipe qu’on a maintenant (nldr, gagner la Premier League), mais nous devons montrer plus de consistances. C’est à nous de nous montrer plus consistants et au manager de voir s’il doit ajouter de nouveaux joueurs, mais je pense qu’avec les joueurs qu’on a maintenant, c’est assez ». C’est dit !