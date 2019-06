Alors que Paul Pogba fait le forcing auprès de sa direction afin de partir de Manchester United, ce qui lui a mis à dos une partie des supporters mancuniens, un autre joueur de MU, également sur le départ, a décidé de se montrer plus respectueux envers les fans et la direction du club. Comme l’indique The Daily Mirror, Romelu Lukaku, qui est proche de rejoindre l’Inter Milan, ne précipitera pas son départ.

L’agent de l’avant-centre belge, Federico Pastorelli, sait que l’Inter et son entraîneur, Antonio Conte, vont tout mettre en place pour attirer Lukaku, et que les négociations sont déjà assez bien entamées pour ne pas avoir à forcer un départ auprès de la direction des Red Devils. Pastorelli a donc décidé de laisser MU négocier avec l’Inter le prix de Lukaku, sachant que l’équipe anglaise verrait d’un bon œil un départ du Belge (sous contrat jusqu’en 2022), qui n’entre plus dans les plans de Solskjær.

