Souvent absent la saison dernière avec Manchester United, Luke Shaw a retrouvé une place de titulaire depuis le début de l’exercice 2018-2019. Après un bon début de saison, l’international anglais avait été écarté par José Mourinho lors des quatre derniers matches toutes compétitions confondues du « Special One ». Et depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjær, le latéral gauche est de nouveau présent sur le devant de la scène, avec trois matches disputés du début à la fin.

Interrogé par Sky Sports, le joueur de 23 ans a expliqué qu’il ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin, et qu’il voulait poursuivre sur cette lancée : « j’ai signé un nouveau contrat (en octobre dernier, ndlr) et je veux jouer tous les matches, essayer d’aider le plus possible l’équipe. J’espère que je continuerai à jouer et que je serai dans l’équipe. (...) Je n’ai pas eu beaucoup de blessures récemment donc c’est bien. Je dois rester en forme et toujours aider l’équipe. Et pourquoi pas gagner une coupe cette saison. »