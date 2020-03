La 29e journée de Premier League offre un sublime derby entre Manchester United et Manchester City. Battus à l’aller, les Sky Blues tenteront de prendre leur revanche à Old Trafford.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Lindelöf, Maguire, Shaw - Wan-Bissaka, Matic, Fred, Williams - Fernandes - James, Martial

Manchester City : Ederson - Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko - B. Silva, Rodri, Gündogan - Foden, Agüero, Sterling