Opposé à Manchester United hier soir, le Valence CF a réussi à tenir le match nul (0-0) et continue de faire douter les Red Devils et son entraîneur José Mourinho. Ce dernier est contesté de toute part et son avenir est incertain. Pourtant, le technicien portugais peut compter sur un soutien. Après le match de Ligue des Champions, le coach de Valence, Marcelino a été élogieux envers son adversaire du soir.

« Nous nous sommes félicités. Il a été très sympathique avec moi avant et après le match. Je lui souhaite le meilleur. C’est un entraîneur avec un palmarès incroyable. Je m’inspire de lui pour beaucoup de choses. J’essaie d’apprendre de lui et je le remercie de s’être comporté de la sorte avec moi » a lâché l’Espagnol.