Juan Mata, âgé de 29 ans, a prolongé son contrat d’un an avec Manchester United. Il s’agissait d’une clause d’extension dans son bail que les Red Devils ont activé.

Le milieu offensif était arrivé en janvier 2014, poussé dehors par... José Mourinho alors à Chelsea. Entre les deux hommes, la relation s’est apaisée et Mata a été titularisé à 17 reprises en Premier League cette saison.

.@JuanMata8 has spoken to #MUTV following the extension of his #MUFC contract, with the deal now running until June 2019.

https://t.co/xkvabjtRcD pic.twitter.com/UCe0eEbfIF

— Manchester United (@ManUtd) 30 janvier 2018