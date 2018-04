Arrivé à Manchester United cet été en provenance de Chelsea, le milieu de terrain Nemanja Matic s’est parfaitement fondu dans l’entrejeu des Red Devils. Évoluant régulièrement aux côtés de Paul Pogba, il a été interrogé sur le style assez original du Français.

Comme le relate The Guardian, le Serbe ne se verrait pas avec des coupes de cheveux colorées ou extravagantes : « Non, j’ai des enfants - si je fais cela, mon fils va faire de même. Je dois avoir des cheveux sérieux comme Gary Neville. Non, je suis simple. »