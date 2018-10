Cette saison, Manchester United réalise une entame de championnat catastrophique. En effet, les Red Devils sont 8ème du championnat, à 7 points du trio de tête. Dans cette période délicate, José Mourinho est annoncé plus que jamais sur la sellette. Et dans la tourmente, un ancien poulain du portugais est venu défendre le technicien portugais, en la personne de Michael Essien. L’ancien milieu de Chelsea s’est confié à l’Evening Standard.

« Manchester United a eu un très mauvais début de saison. José est un homme bon et il sait toujours tirer le meilleur de ses joueurs. Il sait quand les choses ne vont pas bien et il sait quoi faire et quels mots utiliser auprès de ses joueurs. Il est toujours proche de ses joueurs. C’est un homme bon, mais les gens le voient différemment devant une caméra. Hors caméra, il est adorable. Ce serait injuste que Manchester United le limoge, mais cela fait partie du jeu », a ainsi déclaré Michael Essien. Un nouveau soutien bienvenu pour Mourinho, après celui de Zlatan Ibrahimovic.