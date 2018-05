Mardi soir avait lieu la traditionnelle cérémonie annuelle des récompenses à Manchester United. Si David De Gea a été plébiscité par ses coéquipiers en remportant le prix Sir Matt Busby 2017/18, qui récompense le Red Devils de l’année, le gardien espagnol n’est pas le seul à avoir reçu un trophée de cet acabit.

Comme José Mourinho est loin d’être monsieur tout le monde, le tacticien portugais a surpris son monde en désignant son propre joueur de l’année. Une récompense surprise attribuée au jeune Scott McTominay, qui a devancé son coéquipier Nemanja Matić. « Ce joueur m’a tout donné en cinq ou six mois. Donc mon joueur de l’année est Scott McTominay », a déclaré le tacticien des Red Devils. Le jeune Écossais a été lancé cette saison par le Spécial One (10 matchs en PL, 5 titularisations) et a semble-t-il comblé son entraîneur par ses performances.