Trois ans et trois mois. C’est le record de longévité de José Mourinho sur le banc d’un club, en l’occurrence sur celui de Chelsea lors de son premier passage chez les Blues. Le 27 mai prochain, cela fera deux ans jours pour jour que l’entraîneur lusitanien est sur le banc de Manchester United. Battra-t-il son record de longévité à la tête des Red Devils ? Cette option est plus qu’envisageable, d’autant que ce dernier est sous contrat jusqu’en 2020.

Et à en croire les propos du principal intéressé relayés par Sky Sports, il se voit dans le rôle de tacticien de Manchester United encore un petit bout de temps, même si rester longtemps dans un club aujourd’hui est devenu une chose rare. « Je me vois le faire (rester) mais le nouveau concept des médias, des réseaux sociaux, la manière dont les personnes peuvent influencer une opinion, c’est trop de pression pour un manager et aussi un club, avant de rajouter : dans d’autres clubs, je pensais déjà « à qui le suivant » ? J’ai des choses que j’ai vraiment envie de faire. En ce moment, il n’y a rien aux alentours, et je ne veux faire rien de différent que ce que je fais actuellement ». Des propos qui ont le mérite d’être clairs.