Alors que la rumeur envoie Cristiano Ronaldo à Manchester United ces derniers jours, le manager des Red Devils José Mourinho est sorti du silence à ce sujet en conférence de presse.

« Au regard de la crise que traverse le Real Madrid, je ne veux pas jeter de l’huile sur le feu. Cristiano Ronaldo est ce genre de joueurs que tous les entraîneurs et les clubs veulent, mais il appartient au Real Madrid et à Zinedine Zidane. C’est mon sentiment », a confié le Portugais, relayé par A Bola. C’est dit.

Jose Mourinho has responded to the rumours linking @Cristiano with #MUFC.

https://t.co/AQRRaG94X5 pic.twitter.com/ay30EOsBco

— Manchester United (@ManUtd) 25 janvier 2018