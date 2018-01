Selon toute vraisemblance, Alexis Sanchez va s’engager dans les prochaines heures avec Manchester United. Interrogé sur le sujet après la victoire mancunienne à Burnley, José Mourinho a accepté d’évoquer le dossier Sanchez.

« Je n’ai pas plus d’information depuis hier, parce que je ne veux pas demander, je ne veux pas que mes proches me parlent de ça, je veux juste être en dehors de ça. Mais normalement, quelque chose de bon ou mauvais va se produire bientôt, » a ainsi confié le Special One avant de préciser qu’il était confiant au sujet du transfert de l’international chilien.