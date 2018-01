Il y a six mois, Alexis Sanchez était tout proche de rejoindre Manchester City. Mais il était finalement resté à Arsenal. Mais en ce mois de janvier 2018, un départ du Chilien, libre en fin de saison, semble plus que jamais d’actualité. Et ce n’est pas chez les Skyblues qu’il devrait poser ses valises. Mais plutôt chez le rival, Manchester United. Le club mancunien et le joueur seraient d’accord. Henrikh Mkhitaryan pourrait faire, lui, le chemin inverse.

Mais ce dossier traîne ce qui aurait agacé au plus haut point José Mourinho. Le Daily Express révèle que le Special One serait furieux contre Mino Raiola, l’agent de Mkhitaryan. La raison ? Le coach portugais serait énervé car l’agent italien aurait de hautes exigences pour trouver un accord avec Arsenal, ce qui retarde l’arrivée d’Alexis Sanchez chez les pensionnaires d’Old Trafford.