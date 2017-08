Alors que l’arrivée imminente de Neymar au Paris Saint-Germain fait vibrer le monde du football, José Mourinho estime que le montant du transfert - 222 millions d’euros pour la clause libératoire du Brésilien - est normal. « Quand nous avons payé ce montant (105 millions plus 5 millions de bonus) pour Paul (Pogba), j’avais dit que ce n’était pas cher », se souvient l’entraîneur de Manchester United, cité par Sky Sports.

« On pourra utiliser le mot cher pour les joueurs qui vont être achetés à un certain prix alors qu’ils n’ont pas les qualités... Pour 200 millions d’euros, je ne pense pas qu’il (Neymar) soit cher. Neymar est l’un des meilleurs joueurs du monde, il pèse lourd commercialement et le PSG y a évidemment pensé. Le problème n’est pas Neymar, mais les conséquences (du transfert) de Neymar ».