Habitué à rester trois saisons ou moins dans un club, José Mourinho restera-t-il plus longtemps à Manchester United ? Très possible, selon le Daily Telegraph. L’entraîneur portugais âgé de 54 ans pourrait prolonger son contrat dans les jours à venir.

L’ancien technicien du Real Madrid est actuellement sous contrat à Old Trafford jusqu’en 2019, et il pourrait prolonger au-delà de cette année. Les négociations devraient débuter en novembre prochain. Les Red Devils sont en feu en ce début de saison, leader du championnat avec 9 points, 10 buts et aucun encaissé.