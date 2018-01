« Je me demande s’il s’entraîne correctement. Il ne ressemble pas au joueur qui va vous faire gagner des matchs et vous avez pourtant payé 90 millions pour cela ». Voilà l’une des attaques lancées par Paul Scholes à l’encontre de Paul Pogba lors de son intervention très rude sur BT Sport. Forcément, José Mourinho n’a pas manqué une occasion de défendre son joueur et de répondre à Scholes, après la victoire de Manchester United face à Everton (2-0).

« La seule chose que Paul Scholes fait, c’est critiquer. Je ne pense pas qu’il commente, il critique. Ce qui est différent. Il restera dans l’histoire comme un joueur phénoménal, pas comme un consultant phénoménal. Si un jour il veut devenir entraîneur, je lui souhaite d’arriver au quart de mes succès », a lancé le Special One, relayé par le Daily Mirror. Y aura-t-il une nouvelle réponse de Scholes ?