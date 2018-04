Cet hiver, Manchester United et Manchester City se sont livré une véritable bataille sur le marché des transferts pour s’attacher les services d’Alexis Sanchez. Les Red Devils avaient eu le fin mot de l’histoire en l’arrachant à Arsenal dans une opération incluant Henrik Mkhitaryan, pour le plus grand plaisir de José Mourinho. Dans des propos relayés par Sky Sport, le tacticien lusitanien est revenu sur le transfert de l’international chilien.

« On s’est battu pour l’avoir ici, et j’étais sûr depuis le premier jour qu’il était le joueur qu’il nous fallait. Pas juste par ces qualités footballistiques, mais aussi par sa mentalité et on avait besoin de ça. Je n’aime pas la période de transfert de janvier, mais c’était le moment ou jamais. On avait besoin d’un peu plus d’expérience, d’un peu plus d’agressivité », a-t-il lancé.