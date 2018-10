Très bon en ce moment, Anthony Martial a même marqué le week-end dernier pour donner la victoire à Manchester United face à Everton (2-1). Une prestation saluée par son coach José Mourinho, fait assez rare pour être relevé. Mais ce n’est pas le seul au sein du club à s’être montré dithyrambique envers l’attaquant français.

Au micro de RMC Sport, son coéquipier Nemanja Matic n’a pas tari d’éloges sur lui. « Anthony est un grand joueur, il a besoin de comprendre cela. Il a besoin de plus de confiance. Il est encore jeune et je pense que s’il continue à marquer lors des prochains matches, il l’aura. S’il atteint son plus haut niveau, il peut être l’un des meilleurs joueurs du championnat. Parfois, j’ai l’impression qu’il ne se rend pas compte à quel point il est bon. » Des propos qui devraient le ravir.