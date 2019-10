Manchester United réalise un début de saison décevant en Premier League. Douzième avec seulement neuf points au compteur, United espère redresser rapidement la barre. Et cela passe par un succès dimanche face à Liverpool. Sous pression depuis plusieurs semaines, Ole Gunnar Solskjaer pense néanmoins que les Red Devils ont pris la bonne direction pour le futur.

« Nous planifions sur le long terme, j’ai un contrat de trois ans. On m’a confié le poste, et si vous perdez un match ou deux, vous n’attendez pas de recevoir un coup de fil pour qu’on vous donne des garanties. Mais nous avons commencé avec un plan, et un plan de recrutement est en place. Je suis sûr à 100% que nous avons la bonne organisation car c’est le manager qui a toujours le dernier mot, » a commenté le manager de Manchester dans une interview accordée à Sky Sports.